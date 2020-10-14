Олег Романцев: «Тедеско интересуется историей и традициями «Спартака», это вызывает уважение»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил работу главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

«Работать главным тренером «Спартака» — это очень неблагодарное дело, — сказал Романцев в интервью Youtube-каналу «Спартака». — Каждая ошибка, каждый недочет рассматриваются под микроскопом. Любую ошибку раздувают до степени катастрофы. Я и себе не завидовал, и сейчас не завидую Тедеско. У него очень сложное дело. Мне он симпатичен тем, что, приехав в нашу страну, сказал, что будет усиленно изучать русский язык. Я часто общаюсь с директором нашего спартаковского музея Алексеем Матвеевым. Он говорит, что Тедеско довольно часто туда заходит, задает интересные вопросы, интересуется историей «Спартака» и традициями. Это не может не вызывать уважение.

Говорят, что много хороших игроков не бывает. Я с этим согласен. Но когда много хороших игроков, очень сложно работать тренеру, поверьте мне. Возьмем простой пример: в «Спартаке» сейчас четыре примерно одинаковых нападающих: Ларссон, Понсе, Соболев и Кокорин. Даже если играть в два нападающих, то два остальных окажутся на лавке. С ними как-то нужно работать, чтобы они не опустили руки, чтобы выходили и играли в полную силу.

Судя по тому, как выходят эти игроки, я понял, что тренерский штаб во главе с главным тренером работает в правильном направлении. Выходя на замену, игроки и забивают, и отдают голевые передачи, и борются. Это довольное сложное искусство — рассказать игроку, не попадающему в состав, что на него надеются, что ему не надо опускать руки, что он должен перетерпеть этот момент и завоевать место в составе. Тренерскому штабу это удается.

Я пожелаю этому человеку верить в себя, и чтобы мы отмечали двухлетие, трехлетие и многолетие его пребывания в «Спартаке». Пока он производит на меня благоприятное впечатление».

35-летний немецкий специалист ранее тренировал «Шальке» и «Эрцгебирге». Он возглавил «Спартак» год назад.