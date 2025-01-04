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Судейство

Сегодня, 09:30

Романцев — о коррупции в судействе: «Эта история может быть на руку тем, кто стремится продлить изоляцию нашего футбола»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о судейском скандале с обвинениями в коррупции со стороны губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Начну с того, что всем этим должны заниматься компетентные органы. И конечно, очень странно, что в этой истории фигурируют безымянные герои, хотя с ними общались официальные лица. Прав Игорь Ледяхов, недавно заявивший в «СЭ», что если у губернатора есть неопровержимые доказательства коррупции в судействе и нечистоплотности агентов, то пусть он их обнародует. Еще ходят разговоры о каких-то десяти клубах, якобы замешанных в коррупции. Но и они не названы!

Что касается судейства, то от бесконечных разговоров о нем меня уже начинает подташнивать. Слышал, что в Китае провели оперативное расследование, в результате которого глава судейского корпуса оказался за решеткой. Вот там почему-то арбитры и их начальники не являются неприкасаемыми. Говорят, там за коррупцию и расстреливают, но это лихих китайцев не останавливает. Потому для наведения порядка среди любителей поживиться футбольными деньгами создан специальный орган безопасности, которому заодно поручено присматривать еще и за игроками. А у нас проблему коррупции в футболе поднял уважаемый губернатор, призванный руководить громадной индустриальной областью.

Словом, самарская история — событие уникальное и тревожное. И мне очень жалко, что произошла она в городе, где очень любят футбол. Как жалко и симпатичную задорную команду, которая играет для болельщиков. А еще очень неприятно, что все происшедшее может быть на руку тем, кто всеми силами стремится продлить изоляцию нашего футбола. В остальном же все пока на уровне слухов, которые обычно порождают взаимное недоверие и подозрительность», — заключил Романцев.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович и&nbsp;легендарный тренер красно-белых Олег Романцев. «Как и Станковича, меня захлестывали эмоции, но выручала сигарета». Олег Романцев — о «Спартаке», Угальде и итогах 2024-го

Олег Романцев
РПЛ
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ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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