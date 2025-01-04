Романцев: «Угальде после критики не поплыл. Значит, наш человек — спартаковский»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил выступления форварда красно-белых Манфреда Угальде, а также вспомнил историю, когда перевод футболиста на другую позицию пошел на пользу команде.

«Продолжит Угальде забивать — буду называть лидером. Перестанет — повременю. А если серьезно, то я очень рад, что, хлебнув критики после прихода в «Спартак», парень не поплыл, не сдался и заткнул скептиков за пояс. Значит — наш человек, спартаковский! Ну и, конечно, спасибо Станковичу за терпение и чутье, благодаря которому Угальде стал острее, мобильнее, точнее. Да еще блеснул техническими тонкостями, которые дают возможность забивать в сложнейших ситуациях. Вспомните его первый мяч во встрече с «Динамо» — классика! А его перевод в центр атаки — своевременная и важная тренерская находка.

Помню, возглавив «Спартак», я спустя какое-то время пришел к выводу, что Федя Черенков принесет еще больше пользы атаке, если его освободить от черновой работы. И угадал — сохранив силы, которые уходили на помощь обороне, он начал так терзать защитников соперника, что те не понимали, как его остановить. Был и еще момент, когда перестановка в составе повлияла на мобильность команды. В том сезоне у нас не очень шла игра. Тогда я решил поменять местами Пятницкого с Ледяховым — перевел Андрея из середины поля на позицию под нападающим, где действовал Игорь, а его самого отодвинул назад. Сработало — в игре сразу же добавилось динамики и остроты. Да и дела в чемпионате пошли веселее. А Ледяхов с Пятницким заиграли так, будто всю жизнь на этих позициях выступали. Надеюсь, что Станкович по весне еще порадует нас такими же тактическими находками, как открытие Угальде», — сказал Романцев.