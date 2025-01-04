Романцев — о будущем «Спартака»: «Станкович пока не обладает опытом проведения таких длительных зимних сборов»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, не считает ли он, что зимняя пауза для красно-белых сейчас некстати из-за набранной командой формы.

«Не скрою, что повод для опасений есть. По себе знаю, что опасно останавливаться, когда команда выходит на пик формы, идет игра, набираются очки. Ведь владеющий преимуществом шахматист не откладывает партию. Но здесь ситуация, от которой ни «Спартак», ни тренер не зависят — таков регламент. Сложность момента заключается еще и в том, что Станкович пока не обладает опытом проведения таких длительных зимних сборов. И все-таки надеюсь, что Деян сумеет выстроить рабочую программу так, чтобы с максимальной пользой использовать время. С составом, похоже, он определился, что уже не мало. Физически игроки в порядке. Теперь главное — не растерять кондиций. Тем более что ребята почувствовали вкус побед. Надеюсь, что с таким же настроем они будут проводить и контрольные матчи. И если этот курс окажется верным, то встреча со «Спартаком» в конце февраля болельщиков не разочарует.

Что касается остальных соискателей золота, то о проблемах Семака я уже говорил. Есть над чем зимой поломать голову Мусаеву, Личке и Галактионову. Зимняя пауза для них — возможность переосмыслить причины декабрьских потерь и провести работу над ошибками. А значит, вся эта лихая компания, включая «Спартак», подарит нам горячую и непредсказуемую концовку чемпионата», — сказал Романцев.