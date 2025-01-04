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Сегодня, 09:15

Романцев — о будущем «Спартака»: «Станкович пока не обладает опытом проведения таких длительных зимних сборов»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, не считает ли он, что зимняя пауза для красно-белых сейчас некстати из-за набранной командой формы.

«Не скрою, что повод для опасений есть. По себе знаю, что опасно останавливаться, когда команда выходит на пик формы, идет игра, набираются очки. Ведь владеющий преимуществом шахматист не откладывает партию. Но здесь ситуация, от которой ни «Спартак», ни тренер не зависят — таков регламент. Сложность момента заключается еще и в том, что Станкович пока не обладает опытом проведения таких длительных зимних сборов. И все-таки надеюсь, что Деян сумеет выстроить рабочую программу так, чтобы с максимальной пользой использовать время. С составом, похоже, он определился, что уже не мало. Физически игроки в порядке. Теперь главное — не растерять кондиций. Тем более что ребята почувствовали вкус побед. Надеюсь, что с таким же настроем они будут проводить и контрольные матчи. И если этот курс окажется верным, то встреча со «Спартаком» в конце февраля болельщиков не разочарует.

Что касается остальных соискателей золота, то о проблемах Семака я уже говорил. Есть над чем зимой поломать голову Мусаеву, Личке и Галактионову. Зимняя пауза для них — возможность переосмыслить причины декабрьских потерь и провести работу над ошибками. А значит, вся эта лихая компания, включая «Спартак», подарит нам горячую и непредсказуемую концовку чемпионата», — сказал Романцев.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович и&nbsp;легендарный тренер красно-белых Олег Романцев. «Как и Станковича, меня захлестывали эмоции, но выручала сигарета». Олег Романцев — о «Спартаке», Угальде и итогах 2024-го

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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