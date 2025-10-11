Семин: «Главное, чтобы Глушаков нашел свое место. Он нужен, чтобы наш футбол развивался»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал прощальный матч экс-полузащитника железнодорожников и «Спартака» Дениса Глушакова.

Прощальный матч Глушакова проходит 11 октября. Легенды «Локомотива», которых возглавляет Семин, играют с легендами «Спартака» под руководством Олега Романцева.

— Окончание карьеры — это часть жизни футболиста. Хорошо, что будет прощальный матч Дениса. Он — человек, который оставил след, как в «Локомотиве», так и в «Спартаке». И это след яркого игрока. Где играл лучше, где хуже — судить вам. Глушаков правильно делает, что прощается с болельщиками. Мы рады в этом поучаствовать. Главное, чтобы Глушаков нашел себе место в футболе. Он знает футбол. Такие люди нужны, чтобы наш футбол развивался. Удачи Денису, а мы сегодня его помощники, — сказал Семин.