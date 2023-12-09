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Сегодня, 16:48

В «Спартаке» заявили, что контракт с Промесом автоматически пока не продлился

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос об автоматическом продлении контракта на год с нападающим Квинси Промесом. Нынешний контракт 31-летним нападающим рассчитан до лета 2024 года.

«У него есть такая опция. Она связана с количеством матчей. Ничего нового не произошло. На данный момент опция автоматического продления контракта не активизировалась у Промеса», — сказал Малышев.

Промес в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 8 ассистов.

«Спартак» после 18-го тура в РПЛ занимает промежуточное пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Зенит

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И К Ж
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