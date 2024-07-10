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Генеральный директор «Пари НН»: «Пока не ведем переговоры с Джикией»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к защитнику Георгию Джикии.

«Мы не ведем переговоров с Георгием Джикией. Пока не ведем», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Георгий Джикия
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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