Генеральный директор «Пари НН»: «Пока не ведем переговоры с Джикией»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к защитнику Георгию Джикии.

«Мы не ведем переговоров с Георгием Джикией. Пока не ведем», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.