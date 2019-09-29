Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии матча 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга» рассказал, как справляется с давлением со стороны болельщиков красно-белых.

— Команда в хорошем состоянии. Выиграли в Кубке, получили положительные эмоции, хорошо потренировались. Сделали ряд ротаций, так как надо дать кому-то отдохнуть, а кому-то дать сыграть, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Жиго получил микротравму, поэтому освободили его от игры. Мельгарео заслужил своей работой, чтобы выйти в основе.

У нас много команд в лиге, которые играют в три центральных защитника. Поэтому мы знаем ряд нюансов, как мы будем использовать тактику соперников под себя. На тренировке исполняем определенные задания. Посмотрим, как получится сделать это на поле.

Под давлением я уже давно. С момента перехода в «Спартак». Для меня это привычное состояние. Работать в «Спартаке» — это мотивация. Давление — это тоже мотивация.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр