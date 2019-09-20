Олег Кононов: «Ожидать сиюминутного результата от новой молодой команды неправильно»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 10-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:1) рассказал о том, насколько сложно работать в команде, которая перестраивается прямо по ходу сезона.

— Хочу напомнить вам, что ушла большая группа игроков, и «Спартак» переживает перестройку. Ожидать сиюминутного результата от новой молодой команды неправильно, — сказал Кононов. — Я как главный тренер всегда настраиваю футболистов на победу. Я должен мотивировать команду, но она сформировалась уже по ходу сезона, и в такой ситуации мне работать не так просто, как это кажется со стороны.

Если мы говорим про наши поражения, то все они были в 1-2 мяча. У нас есть моменты в каждой игре: в каких-то матчах меньше, в каких-то — больше. Поэтому я верю в своих футболистов, они очень хорошие, амбициозные, молодые. И я уверен в том, что они будут прогрессировать и достигнут тех результатов, которые ставит «Спартак» (Иван Уральский).