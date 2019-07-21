Олег Кононов: "Мирзова не имело смысла брать в Ростов"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом"​, что Резиуан Мирзов пока не готов играть.

– Максименко прекрасно проводит уже вторую игру. Могла ли его стимулировать информация о возможном приходе Гильермо?

– Я так не думаю. Он действительно хорошо играет, прогрессирует. Хотя молодой игрок всегда может совершать ошибки. У него хорошие задатки и при должном отношении к себе он в дальнейшем станет еще сильнее.

– Мирзов не попал даже в заявку. Он совсем не в форме?

– Он только приехал, провел всего одну тренировку. Не было смысла его брать в Ростов. Он работает сейчас в трехразовом режиме. Он во время презсезонки был болен, затем был период переговоров, это не в лучшую сторону сказалось на его готовности. (Юрий Плохотниченко)

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