Олег Кононов: "Адаптацией Айртона доволен, он держит свой уровень"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов остался доволен адаптацией к команде бразильского новичка Айртона.
– Адаптацией Айртона довольны?
– С каждой игрой он действует все увереннее и в целом держит уровень, - цитирует Кононова официальный сайт красно-белых. - Важно, чтобы обошлось без травм. Потому что футболист он быстрый, и против него играют довольно жестко даже к контрольных встречах.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2019-02-06-oleg_kononov_rosha_khochet_dokazat_svoyu_sostoyatelnost_imenno_v_spartake/
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