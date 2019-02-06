Олег Кононов: "Адаптацией Айртона доволен, он держит свой уровень"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов остался доволен адаптацией к команде бразильского новичка Айртона.

– Адаптацией Айртона довольны?



– С каждой игрой он действует все увереннее и в целом держит уровень, - цитирует Кононова официальный сайт красно-белых. - Важно, чтобы обошлось без травм. Потому что футболист он быстрый, и против него играют довольно жестко даже к контрольных встречах.

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