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Олег Кононенко и Александр Самедов откроют матч «Крылья Советов» — «Спартак»

19:40

«Крылья Советов» огласили программу на «Самара Арене» перед матчем 7-го тура чемпионата России против «Спартака». Перед встречей пройдет автограф-сессия экс-хавбека красно-белых и самарцев Александра Самедова.

Первый удар по мячу в матче «Крылья Советов» — «Спартак» сделают Самедов и космонавт Олег Кононенко.

После торжественной церемонии Кононенко передаст клубу футболку и флаг «Крыльев», которые были с ним в космосе во время нахождения на Международной космической станции.

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