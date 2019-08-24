«Крылья Советов» огласили программу на «Самара Арене» перед матчем 7-го тура чемпионата России против «Спартака». Перед встречей пройдет автограф-сессия экс-хавбека красно-белых и самарцев Александра Самедова.

Первый удар по мячу в матче «Крылья Советов» — «Спартак» сделают Самедов и космонавт Олег Кононенко.

После торжественной церемонии Кононенко передаст клубу футболку и флаг «Крыльев», которые были с ним в космосе во время нахождения на Международной космической станции.