Олег Иванов: «Тихонов бурчал: «Да у меня эти звезды весь день перед глазами мелькают!»

Экс-хавбек сборной России Олег Иванов, в январе перешедший из «Ахмата» в «Уфу», в очередной колонке для «СЭ» рассказал о самом долгом сборе в карьере.

— Однажды в «Кубани» при Павле Яковенко заехали в Турцию аж на месяц! — написал Иванов. — Специфический метод подготовки он объяснял так: страна безвизовая, никаких проблем с доставкой на смотрины новичков, траты на перелеты не нужны. Сейчас-то тренеры разрешают брать на сборы жен и подруг. Но это не про Яковенко. Впрочем, те, кто сталкивался с его нагрузками, прекрасно знают — тут вообще не до «свиданок».

Жизнь футболиста на сборах разнообразия в принципе не подразумевает. Но у Яковенко был настоящий «День сурка». Потренировался, поел, поспал. Всё! На книжки, фильмы или компьютерные игры не хватало ни времени, ни сил. Любую свободную минутку использовали для того, чтобы поскорее залезть в кровать, накрыться с головой одеялом и забыться тревожным сном. До следующей тренировки.

А их что в «Химках», что в «Кубани» у Павла Александровича было по четыре в день. Первая называлась «зарядкой» и начиналась в семь утра.

Обычно шли на пляж, где бегали босиком по песку. Стандартная дистанция — восемь отрезков по 500 метров. Иногда вместо пляжа отправлялись на футбольное поле. Жонглировать. Выстраивались в линию и в быстром темпе передвигались от штрафной до штрафной, подбрасывая мяч в воздух. Причем в строгой последовательности — левой «шведкой», правой, бедром, головой. И так по кругу. Полтора часа!

В «Химках» это особенно раздражало Андрея Тихонова. Мячи у нас были с лигочемпионскими звездочками. Так Андрюха бурчал: «Чеканишь, чеканишь... Да у меня потом эти звезды весь день перед глазами мелькают!»

На второй тренировке, которая начиналась в 10.00, упор шел на «физику». Одно из любимых упражнений Павла Александровича — шесть по 1200 метров. Бежишь с мячом, контролируя его то левой ногой, то правой, то «шведкой», то «щечкой». Плюс всякие тесты, челночный бег. А в конце снова жонглирование и удары по воротам.

Третья тренировка — в 17.00. Там уже больше игровых упражнений, отработка тактики. Ну и вечером после ужина — бассейн. Первый раз я подумал: «О, хоть расслабимся, поплаваем в свое удовольствие». Ха! Нагрузка и там была приличная. Одна радость — сидеть под водой по полторы минуты, как у Валерия Газзаева в ЦСКА, никто не заставлял...

Когда нам, полевым, становилось совсем тяжко, смотрели на вратарей и понимали — им еще сложнее. У голкиперов был свой тренер — Сергей Краковский. Гонял парней так, что их и мутило, и тошнило. Андрюха Сидельников однажды вообще в обморок рухнул. А Жора Ломая долго скакал через все поле в присяде, как лягушка. Затем подошел к Краковскому, показал большие пальцы на руках и выдал со страшным акцентом: «Все, трэнэр, нэ могу! У меня уот этот палец болит и уот этот, только нэ здесь — на ногах...»

Да и я как-то попрыгал 500 раз через барьеры под бдительным оком тренера по физподготовке, а потом в гостинице с трудом поднялся на второй этаж. Ноги просто подкашивались.

Самое удивительное, что сейчас это время вспоминаю с теплотой. Молодые, беззаботные, хи-хи, ха-ха... На адских тренировочных объемах старались не зацикливаться. А вот ребята постарше, конечно, пыхтели, плевались, проклинали все на свете.

Колонка Олега Иванова в «СЭ»