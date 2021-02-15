РПЛ запускает специальный курс развития для команд молодежного первенства
Российская премьер-лига на официальном сайте объявила о старте курса всестороннего развития для участников молодежного первенства.
В первый пилотный блок будет входить три тематики:
— Профессионализм.
— Управление финансами.
— Общение с медиа, типичные ошибки спортсменов в социальных сетях.
В понедельник первый семинар в онлайн-формате провел глава медицинского штаба сборной России, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов. В общении приняли участие представители пяти команд молодежного первенства: «Спартак», ЦСКА, «Арсенал», УОР №5, «Академия Коноплева».
Безуглов рассказал о базовых и современных методах восстановления, подготовке к играм и тренировкам, принципам правильного питания.
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