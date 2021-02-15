Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов, в январе перешедший из «Ахмата» в «Уфу», в очередной колонке для «СЭ» вспомнил о работе с Юрием Красножаном.

— С Красножаном было тяжело, — отметил Иванов. — Он фанат штанги. В Нальчике за счет этого вывел команду на новый уровень. А в Грозном не пошло. Мне кажется, главная ошибка Юрия Анатольевича в том, что он всех стрижет под одну гребенку. Не учитывает, что даже таблетка не каждому пациенту подходит. Вот и у Красножана методика настолько специфическая, что кому-то дает силы, а у кого-то, наоборот, забирает. С «Ахматом» получился второй вариант. Команда у нас была легкая, техничная, а после приседаний со 120-килограммовой штангой и работы с отягощениями мы на поле еле двигались. Да нас спиной обыгрывали! В итоге за несколько месяцев скатились на 14-е место, и Юрия Анатольевича уволили.

31 мая 2013 года Красножан возглавил «Ахмат». Российский специалист проработал в грозненской команде до октября.

Колонка Олега Иванова в «СЭ»