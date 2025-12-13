Олег Иванов — о прогрессе Бевеева: «Шатов в «Урале» провел с ним серьезную работу»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил игру новичков «Балтики» — Ивана Беликова и Мингияна Бевеева.

«Особенно отмечу Беликова. Мне всегда импонировали такие долговязые и нестандартно мыслящие футболисты. Талалаев высмотрел его летом во время контрольного матча «Балтики» с «Тверью». Изначально парень играл центрального защитника, а здесь его используют в опорной зоне. И как раскрылся!

А Бевеев за полгода в Калининграде вообще до сборной России дорос. Но тут я бы отметил и Олега Шатова, при котором в «Урале» Мингиян стал системообразующим игроком. Прибавил в атакующих действиях, начал забивать. В этом плане Шатов провел с ним серьезную работу. Ну а вызов в сборную придал защитнику дополнительный импульс», — написал Иванов для «СЭ».