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13 декабря 2025, 08:00

Олег Иванов — о прогрессе Бевеева: «Шатов в «Урале» провел с ним серьезную работу»

Олег Иванов
Колумнист

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил игру новичков «Балтики» — Ивана Беликова и Мингияна Бевеева.

«Особенно отмечу Беликова. Мне всегда импонировали такие долговязые и нестандартно мыслящие футболисты. Талалаев высмотрел его летом во время контрольного матча «Балтики» с «Тверью». Изначально парень играл центрального защитника, а здесь его используют в опорной зоне. И как раскрылся!

А Бевеев за полгода в Калининграде вообще до сборной России дорос. Но тут я бы отметил и Олега Шатова, при котором в «Урале» Мингиян стал системообразующим игроком. Прибавил в атакующих действиях, начал забивать. В этом плане Шатов провел с ним серьезную работу. Ну а вызов в сборную придал защитнику дополнительный импульс», — написал Иванов для «СЭ».

Олег Иванов заявил, что хочет видеть в &laquo;Спартаке&raquo; российского тренера.Олег Иванов: «Хочется видеть в «Спартаке» российского тренера — например, Аленичева»
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Иван Беликов
Олег Иванов (футбол)
ФК Балтика
Мингиян Бевеев
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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