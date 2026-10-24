Зорин может вернуться к тренировкам «Спартака» с мячом в декабре

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин может приступить к тренировкам с мячом в декабре 2026 года. Ожидается, что 22-летний футболист полностью восстановится к первым январским сборам красно-белых, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на собственную информацию.

По данным издания, реабилитация игрока проходит в соответствии с намеченным планом. При этом официальный срок возвращения Зорина к матчам московский клуб пока не объявлял.

В августе «Спартак» сообщил, что воспитанник команды перенес операцию на ахилловом сухожилии. Тогда в пресс-службе оценивали предполагаемый период восстановления сроком до пяти месяцев.

В прошлом сезоне Зорин провел шесть матчей за основную команду «Спартака» и забил один мяч. Если восстановление продолжится без осложнений, полузащитник сможет начать подготовку к весенней части сезона вместе с партнерами.