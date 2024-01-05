Оганесян считает Промеса и Сперцяна лучшими футболистами РПЛ в 2023 году

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал, кого считает лучшими футболистами РПЛ в 2023 году.

«Хороший год провел Квинси Промес, он это делает из года в год. Эдуард Сперцян хорошо смотрелся в этом году. Еще отмечу нашего Лукаса Веру», — приводит Metaratings.ru слова Оганесяна.

В этом сезоне 32-летний Промес забил 6 голов и сделал 6 голевых передач в 17 матчах. На счету 23-летнего Сперцяна 8 голов и 4 голевые передачи в 18 матчах.