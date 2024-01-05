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Широков: «Если «Краснодар» продолжит в таком же духе, то может составить конкуренцию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков прокомментировал борьбу за победу в чемпионате России в нынешнем сезоне.

«Все-таки «Зенит» — более стабильная команда. Однако если «Краснодар» продолжит в таком же духе, то может составить конкуренцию. Пока все положительно идет для них. Просто было много примеров, когда одна команда шла хорошо в первой части, навязывала борьбу, а потом рассыпалась. Поэтому варианты возможны. Здесь только можно пожелать «Краснодару» сохранить стабильность и добавить в каких-то моментах. Тогда будет более интересный чемпионат, и мы увидим интригу в конце.

Конкуренция не стала ли выше? Все дело в «Зените», который провалил старт, растерял многого очков. Если бы они играли, как во вторую половину первой части, уже отрыв был бы приличный», — цитирует Metaratings.ru Широкова.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками. «Зенит», занимающий второе место, набрал 36 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/shirokov-o-konkurencii-v-rpl-vsyo-delo-v-zenite-kotoryi-provalil-start-321012/
Роман Широков
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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 - : -
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