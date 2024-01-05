Широков: «Если «Краснодар» продолжит в таком же духе, то может составить конкуренцию»

Бывший игрок «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков прокомментировал борьбу за победу в чемпионате России в нынешнем сезоне.

«Все-таки «Зенит» — более стабильная команда. Однако если «Краснодар» продолжит в таком же духе, то может составить конкуренцию. Пока все положительно идет для них. Просто было много примеров, когда одна команда шла хорошо в первой части, навязывала борьбу, а потом рассыпалась. Поэтому варианты возможны. Здесь только можно пожелать «Краснодару» сохранить стабильность и добавить в каких-то моментах. Тогда будет более интересный чемпионат, и мы увидим интригу в конце.

Конкуренция не стала ли выше? Все дело в «Зените», который провалил старт, растерял многого очков. Если бы они играли, как во вторую половину первой части, уже отрыв был бы приличный», — цитирует Metaratings.ru Широкова.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками. «Зенит», занимающий второе место, набрал 36 очков.