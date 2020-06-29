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«Один Талалаев не сможет спасти «Крылья» от вылета». Мнение Гаджи Гаджиева

29 июня 2020, 03:21
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Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о перестановках в клубе. Миодрага Божовича сменил Андрей Талалаев.

— Основная проблема «Крыльев» — в том, что слишком много игроков поменялось за год-полтора, — цитирует Гаджиева РБК. — Так сложно собирать команду.

Все время какие-то тренеры уходят, какие-то приходят. Всегда приятно, когда наши российские тренеры, особенно молодые, имеют возможность себя реализовать. Думаю, один Талалаев не сможет спасти клуб от вылета. А вот если Талалаев, плюс руководство клуба, плюс игроки — то почему нет? Разрыва большого в очках нет.

Самарцы занимают последнее место в турнирной таблице, отставая от 14-й позиции на два очка.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5ef8ae6d9a7947b1ecbe7c15

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