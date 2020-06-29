«Один Талалаев не сможет спасти «Крылья» от вылета». Мнение Гаджи Гаджиева

Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о перестановках в клубе. Миодрага Божовича сменил Андрей Талалаев.

— Основная проблема «Крыльев» — в том, что слишком много игроков поменялось за год-полтора, — цитирует Гаджиева РБК. — Так сложно собирать команду.

Все время какие-то тренеры уходят, какие-то приходят. Всегда приятно, когда наши российские тренеры, особенно молодые, имеют возможность себя реализовать. Думаю, один Талалаев не сможет спасти клуб от вылета. А вот если Талалаев, плюс руководство клуба, плюс игроки — то почему нет? Разрыва большого в очках нет.

Самарцы занимают последнее место в турнирной таблице, отставая от 14-й позиции на два очка.