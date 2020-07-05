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«Один из самых счастливых дней в моей жизни». «Зенит» во второй раз выиграл чемпионство под руководством Семака

5 июля 2020, 22:40
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (4:2). Эта победа позволила питерцам оформить чемпионство.

— Это приятные эмоции. Двойные эмоции, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Один из самых счастливых дней в моей жизни: сегодня стал первый раз дедушкой и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные.

Простых чемпионств не бывает. Это видимость. Любой тренер повторит мои слова: легко никогда не бывает. Эмоций иногда не хватало, когда надо-надо-надо.

Пять титулов за четыре года? Не занимаюсь прогнозами. Я — тренер.

Пользуясь случаем, поздравляю свою дочку с рождением ребенка. Она сделала меня по-настоящему счастливой, как и команда.

Краснодар — Зенит

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