«Один из самых счастливых дней в моей жизни». «Зенит» во второй раз выиграл чемпионство под руководством Семака

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (4:2). Эта победа позволила питерцам оформить чемпионство.

— Это приятные эмоции. Двойные эмоции, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Один из самых счастливых дней в моей жизни: сегодня стал первый раз дедушкой и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные.

Простых чемпионств не бывает. Это видимость. Любой тренер повторит мои слова: легко никогда не бывает. Эмоций иногда не хватало, когда надо-надо-надо.

Пять титулов за четыре года? Не занимаюсь прогнозами. Я — тренер.

Пользуясь случаем, поздравляю свою дочку с рождением ребенка. Она сделала меня по-настоящему счастливой, как и команда.