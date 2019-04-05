Одил Ахмедов: "Было бы замечательно, если чемпионом России стал "Краснодар"

Бывший полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов считает, что было бы замечательно, если чемпионом России стали "быки". По его мнению, его бывшему клубу по силам завоевать титул.

– Было бы замечательно, если чемпионом России стал "Краснодар", – приводят "Известия" слова Ахмедова. – Владелец клуба, сотрудники команды и футболисты проделали большую работу и заслужили выиграть первый трофей в своей истории. У них очень серьезные соперники в борьбе за высокие места, но верю, что "Краснодару" по силам завоевать титул.

Следующий матч "Краснодар" проведет в рамках 22-го тура российской премьер-лиги с "Крыльями Советов" . Игра пройдет в субботу, 6-го марта в Краснодаре, начало – в 16:30 по московскому времени.

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