Российский актер, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов попал в серьезную аварию в центре Москвы. Его дочь в Instagram сообщила, что постарается помочь пострадавшему водителю автомобиля, в который врезался ее отец.

«Итак, контракты Сергея я нашла. Завтра узнаю, что можно сделать. Утро вечера мудренее. Я не одобряю поступок моего отца и поведение тех, кто сидел с ним в машине (очень странно, что отцу позволили сесть за руль). Отвечать за это стит по тому, как скажет закон. Хотя мне очень не хотелось бы, чтобы его посадили.

А сейчас время всем успокоиться и баиньки. Будем надеяться, что ситуация выйдет к лучшему и никто не погибнет (в том числе и мои нервные клетки)", — написала Анна-Мария.

Михаил Ефремов начал болеть за «Спартак» с 1976 года, когда клуб вылетел в первую лигу.