Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался по поводу слов главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который в социальных сетях назвал дармоедами россиян, испытывающих финансовые проблемы во время пандемии коронавируса.

— Видел, что Шалимов высказал, а еще прочитал его пояснение, — заявил Игнатьев. — Считаю, что он на эмоциях все это выпалил, а потом понял, что он неверно дал оценку. Позже Игорь сказал, что его слова не так истолковали и неправильно поняли.

— Его нужно простить?

— Он высказал свое мнение. В следующий раз он уже не будет так высказываться, потому что его позиция была высказана не по адресу и вообще необъективна. Конечно, люди живут по-разному, и это никак не отражает сущности затронутой Игорем темы. Очень многие не сидят на диване и находятся в поиске заработка, чтобы обеспечить себя и близких, но не у всех получается. (Евгений Белоусов)