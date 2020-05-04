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«Очень многие не сидят на диване и ищут заработок». Экс-главный тренер сборной России — о словах Шалимова про дармоедов

21:10
Игорь Шалимов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Шалимов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался по поводу слов главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который в социальных сетях назвал дармоедами россиян, испытывающих финансовые проблемы во время пандемии коронавируса.

Главный тренер &laquo;Ахмата&raquo; Игорь Шалимов.Вопрос Шалимову: а тот, кто идет на последнем месте — тоже дармоед?

— Видел, что Шалимов высказал, а еще прочитал его пояснение, — заявил Игнатьев. — Считаю, что он на эмоциях все это выпалил, а потом понял, что он неверно дал оценку. Позже Игорь сказал, что его слова не так истолковали и неправильно поняли.

— Его нужно простить?

— Он высказал свое мнение. В следующий раз он уже не будет так высказываться, потому что его позиция была высказана не по адресу и вообще необъективна. Конечно, люди живут по-разному, и это никак не отражает сущности затронутой Игорем темы. Очень многие не сидят на диване и находятся в поиске заработка, чтобы обеспечить себя и близких, но не у всех получается. (Евгений Белоусов)

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