Обухов рассказал о сложной логистике «Тамбова». Команда играет матчи в Нижнем Новгороде

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов в интервью «Известиям» отметил, что команда не базируется в Нижнем Новгороде, хотя проводит в городе домашние матчи. По его словам, у тамбовского коллектива очень тяжелая логистика.

— Команда базируется в Нижнем Новгороде?

— Сейчас играем в Нижнем Новгороде с «Ахматом». Потом садимся на автобус и едем в Тамбов. Оттуда автобусом на выезд в Тулу. Логистика у нас очень тяжелая. У «Тамбова» нет финансов, чтобы спокойно летать на выезды. Приходится вот так перемещаться.

— Даже до коронавируса были такие условия?

— Чартерные рейсы, насколько я знаю, у «Тамбова» в РПЛ были только в Грозный в начале сезона, когда я еще не был в клубе. И сейчас мы из Екатеринбурга так улетали. В основном только рейсовые самолеты или поезда. Плюс каждый раз переезжаем между Тамбовом и Нижним Новгородом. Поэтому не можем перевезти свои семьи. Так как в Тамбове ты можешь оплатить квартиру на пару месяцев, а через неделю тебе говорят, что мы переезжаем в Нижний. Так что уже 2,5 месяца вся команда живет без семей. А кто-то и вообще год, иногда по возможности уезжая домой. Это очень тяжело. Играть 30 туров на выезде и без семей — не очень равные условия с остальной лигой. И мы при этом еще идем вне зоны вылета. Есть чем гордиться.