Обляков вспомнил свой гол «Сочи»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков перед матчем против «Сочи» в 15-м туре Тинькофф чемпионата России вспомнил, как он ранее забивал этой команде.
— Команда при этом забила уже семь голов из-за штрафной. С чем связываешь такую цифру?
— У нас у многих игроков хорошие, поставленные удары...
— Не уверен, — бросает проходящий мимо Игорь Дивеев.
— ... особенно у Дивея. Он может и с сорока низом пробить. В угловой флажок (смеется). Верит в себя. Но если серьезно, удар действительно у многих хороший, да и Виктор Михайлович говорит пробовать. Без ударов нет голов, за последнее время только с Загребом не получилось забить, не хватало или точности, или силы. Мячи сейчас залетают на кураже. Каждый знает, что может попасть, и старается ударить из-за штрафной.
— Один из этих голов — твой, и он получился очень красивым.
— В том эпизоде в игре с «Арсеналом» увидел зону, подключился, Марио сделал передачу Ильзату. Я думал, Ильза пропустит, потом сразу крикнул ему, чтобы отдал. В тот момент кто-то подкатился, но получилось даже лучше: мяч удобно лег на ногу, я пробил по прямой. Залетело (улыбается).
— Гол в ворота «Сочи» в прошлом чемпионате был, кажется, еще краше. Помнишь его?
— Кажется, Дивей отдал на Кучая, тот пробросил мяч головой и пробежал за ним метров пятьдесят (улыбается). Еле успел отдать пас от лицевой Влашичу, который покатил мне под левую, я пробил. Получилось красиво, да. Можно сказать, в девятку. Очень удобный момент для удара был, я в таких стараюсь не прощать (улыбается), — цитирует футболиста официальный сайт ЦСКА.
Матч ЦСКА — «Сочи» состоится 22 ноября. Начало в 14.00 по московскому времени.
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