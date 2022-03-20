Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Рубином» (6:1) в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Чемпионство в этом сезоне? Я считаю, что это достаточно бессмысленный пока вопрос. Отрыв «Зенита» очень велик. Шесть очков преимущества питерцев не позволяют говорить, что такая яркая победа позволила ЦСКА обозначить борьбу за чемпионство. Армейцы, безусловно, будут бороться за второе место. Первое место — красно-синие мечты. «Зенит» в матче с «Арсеналом» был очень хорош. Говорить, что питерцы способны растерять запас прочности, нельзя. Я не вижу к этому предпосылок. Все бывает, но должны быть причины или факторы, а я их не вижу. ЦСКА прекрасен! После такой победы у болельщиков команды происходит момент эйфории. Нам кажется, что мы великолепны. Но одной хорошей игры ЦСКА мало. Надо учитывать, что мы «Зениту» проиграли обе личные встречи. Приятно помечтать о чемпионстве, но с реальностью это имеет мало общего», — сказал Грушевский «СЭ».

Также Грушевский отметил, что ЦСКА давно не одерживал победу с крупным счетом.

«Надо радоваться нашим сегодняшним победам. Это первая крупная победа ЦСКА с 2019 года. Армейцы пару лет не одерживали крупных побед по счету. У нас были победы по уверенной игре, а вот крупного счета не было давно. Это очень вдохновляюще действует на болельщиков. Сегодня абсолютно безоговорочная победа. Слышал, что возможно была судейская ошибка при нашем втором забитом мяче, но это смехотворно обсуждать. Спекуляция на эту тему при счете 6:1 — дохлый номер. Никому это неинтересно», — добавил Грушевский «СЭ».

ЦСКА с 42 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте.