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Сегодня, 17:22

«Первое место — красно-синие мечты». Грушевский — о победе ЦСКА над «Рубином»

Грушевский прокомментировал победу ЦСКА над «Рубином»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Рубином» (6:1) в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.
«Чемпионство в этом сезоне? Я считаю, что это достаточно бессмысленный пока вопрос. Отрыв «Зенита» очень велик. Шесть очков преимущества питерцев не позволяют говорить, что такая яркая победа позволила ЦСКА обозначить борьбу за чемпионство. Армейцы, безусловно, будут бороться за второе место. Первое место — красно-синие мечты. «Зенит» в матче с «Арсеналом» был очень хорош. Говорить, что питерцы способны растерять запас прочности, нельзя. Я не вижу к этому предпосылок. Все бывает, но должны быть причины или факторы, а я их не вижу. ЦСКА прекрасен! После такой победы у болельщиков команды происходит момент эйфории. Нам кажется, что мы великолепны. Но одной хорошей игры ЦСКА мало. Надо учитывать, что мы «Зениту» проиграли обе личные встречи. Приятно помечтать о чемпионстве, но с реальностью это имеет мало общего», — сказал Грушевский «СЭ».

Также Грушевский отметил, что ЦСКА давно не одерживал победу с крупным счетом.

«Надо радоваться нашим сегодняшним победам. Это первая крупная победа ЦСКА с 2019 года. Армейцы пару лет не одерживали крупных побед по счету. У нас были победы по уверенной игре, а вот крупного счета не было давно. Это очень вдохновляюще действует на болельщиков. Сегодня абсолютно безоговорочная победа. Слышал, что возможно была судейская ошибка при нашем втором забитом мяче, но это смехотворно обсуждать. Спекуляция на эту тему при счете 6:1 — дохлый номер. Никому это неинтересно», — добавил Грушевский «СЭ».
ЦСКА с 42 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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