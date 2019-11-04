«Обидно и досадно». Глебов — о неудачной концовке матча «Краснодар» — «Ростов»
17:34
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России обратился к болельщикам желто-синих.
«Быки» отыгрались со счета 0:2 в компенсированное время, забив свои голы на 3-й и 5-й компенсированных минутах встречи.
«Обидно, досадно... Не отчаиваемся, идем дальше. Желто-синий — самый сильный», — подписал фото Глебов.
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