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«Обидно и досадно». Глебов — о неудачной концовке матча «Краснодар» — «Ростов»

17:34
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России обратился к болельщикам желто-синих.

«Быки» отыгрались со счета 0:2 в компенсированное время, забив свои голы на 3-й и 5-й компенсированных минутах встречи.

«Обидно, досадно... Не отчаиваемся, идем дальше. Желто-синий — самый сильный», — подписал фото Глебов.

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Краснодар — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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