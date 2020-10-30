Нжи пропустит матч с «Тамбовом» из-за травмы

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии нападающего Клинтона Нжи, получившего травму в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:1) и новичка команды, защитника Гильермо Варелы.

— Что с травмированными? Как дела у Нжи, который получил повреждение в прошлом матче? — вопрос Шварцу.

— Он не мог с нами тренироваться всю неделю, в воскресенье не сможет сыграть, — сказал на пресс-конференции Шварц. — Каборе и Грулев дисквалифицированы. Для нас задача найти им замену, не потеряв структуру игры. Возможно, изменим схему.

— В каком состоянии Варела? Может ли он сыграть?

— Он провел три тренировки с командой. Мы рады, что он в игровом ритме. Он в хорошей форме. Посмотрим, сможет ли он вписаться в игру уже сейчас. Для нас он — дополнительная опция в схеме 4-3-3. (Константин Алексеев).

Матч «Тамбов» — «Динамо» состоится в воскресенье, 1 ноября. Начало — в 19.00 (мск).