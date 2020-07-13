«Нужно обсуждать игру, а не результаты». Чалов процитировал известного испанского тренера

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после ничьей с «Рубином» в матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России (1:1) процитировал известного испанского тренера Хуана Мануэля Лильо, который с 2020 года помогает Хосепу Гвардьоле в «Манчестер Сити».

«Нужно обсуждать игру, а не результаты. Результаты невозможно обсуждать. Они просто такие — и точка. Вы же не приходите на стадион на последней минуте, чтобы посмотреть на табло и уйти? Вы смотрите 90 минут — это процесс. Нельзя подменять процесс результатами.

Людям свойственно преклоняться перед тем, что хорошо закончилось, а не перед тем, что хорошо делалось. В то же время мы критикуем то, что плохо закончилось, а не то, что плохо делалось. К сожалению, медиа всегда идут этим путем", — написал Чалов в Instagram.