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«Нужно обсуждать игру, а не результаты». Чалов процитировал известного испанского тренера

13 июля 2020, 19:29
Федор Чалов. Фото Instagram
Федор Чалов. Фото Instagram
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов после ничьей с «Рубином» в матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России (1:1) процитировал известного испанского тренера Хуана Мануэля Лильо, который с 2020 года помогает Хосепу Гвардьоле в «Манчестер Сити».

«Нужно обсуждать игру, а не результаты. Результаты невозможно обсуждать. Они просто такие — и точка. Вы же не приходите на стадион на последней минуте, чтобы посмотреть на табло и уйти? Вы смотрите 90 минут — это процесс. Нельзя подменять процесс результатами.

Людям свойственно преклоняться перед тем, что хорошо закончилось, а не перед тем, что хорошо делалось. В то же время мы критикуем то, что плохо закончилось, а не то, что плохо делалось. К сожалению, медиа всегда идут этим путем", — написал Чалов в Instagram.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CClo7F6jBeE/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




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