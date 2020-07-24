Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, доволен ли он работой Виктора Кашшаи на посту главы департамента судейства.

— Работает всего полгода. Они были очень непростые. Очень сложно делать какие-то выводы, — отметил Дюков. — Нужно дать ему и его команде время. Понимаю, чем вызван вопрос. Пытаюсь смотреть максимальное количество матчей. Я не судью и не буду делать вид, что я эксперт в области судейства. Если возьмем последние восемь туров и кубковые матчи, то по их итогам были 9 обращений в экспертно-судейскую комиссию. 20 эпизодов. В 16 эпизодах комиссия поддержала судейские решения. Безусловно, ошибки есть, но будем стремиться, чтобы их было минимальное количество. С первых же дней призывал судейский комитет и департамент к большей открытости. У нас, к сожалению, низкий уровень грамотности, низкий уровень понимания правил игры. Мало тех, кто эти правила читал и выучил простые принципы работы ВАР. Постоянно звучат одни и те же вопросы. Например, почему не вмешался видеоарбитры. Нужно это регулярно объяснять, инвестировать в это и тратить время. Такая работа обязательно нужна. Что касается качества судейства, то, безусловно, есть над чем работать. (Александр Бобров)