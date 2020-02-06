Нужен ли «Рубину» Кокорин? Отвечает Леонид Слуцкий

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информация об интересе казанцев к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

— Леонид Викторович, последние два дня появлялась информация об интересе к Кокорину. Она соответствует действительности?

— Мне нечего добавить (смеется). Конечно, нет, — сказал Слуцкий в интервью «БИЗНЕС Online».

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. На следующий день генеральный директор петербуржцев Александр Медведев подтвердил трансфер, но сам «Зенит» не анонсировал уход игрока на своих ресурсах. Агент и отчим форварда Кирилл Логинов заявил, что Кокорин узнал об уходе из прессы и не собирается переходить в «Сочи».

Нападающий так и не отправился на второй сбор с «Сочи». Позже сам футболист объявил, что не едет на сборы и с основной командой «Зенита». Вероятно, Кокорин продолжит сезон в «Зените-2» из ПФЛ, с которым сейчас проходит сборы в Турции.