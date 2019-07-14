16:50 | Футбол — РПЛ

"Ну что вы там? Посчитали?" "Ростов" продолжает троллить РПЛ

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Официальный Twitter "Ростова" вновь обратился к РПЛ после матча первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1). Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена", игра началась в 21.30 (мск). Ранее представители "Ростова" поинтересовались, сколько раз им придется начинать матч в это время.

– Ну что вы там? Посчитали? – добавил "Ростов" в Twiter под постом аккаунта РПЛ.

 

Клубы РПЛ против "ночных" матчей. Чемпионат едва начался, а уже разгорелся первый скандал

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