"Ну что вы там? Посчитали?" "Ростов" продолжает троллить РПЛ

Официальный Twitter "Ростова" вновь обратился к РПЛ после матча первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1). Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена", игра началась в 21.30 (мск). Ранее представители "Ростова" поинтересовались, сколько раз им придется начинать матч в это время.

– Ну что вы там? Посчитали? – добавил "Ростов" в Twiter под постом аккаунта РПЛ.

Ну что вы там? Посчитали? — Football Club Rostov (@rostovfc) 14 июля 2019 г.

Клубы РПЛ против "ночных" матчей. Чемпионат едва начался, а уже разгорелся первый скандал