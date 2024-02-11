Ноздрин: «Джикия соответствует «Спартаку». Абаскаль стал его поддушивать»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин ответил на вопрос, соответствует ли защитник Георгий Джикия уровню красно-белых.

«Честно говоря, да. Он играл, боец. Здесь чисто психологический момент — не сошлись взглядами с главным тренером. Они почти ровесники. Тот стал немного Джикию поддушивать, а он стал относиться немного спустя рукава. Когда тебя не ставят, это немного надламывает. Я одно не могу понять. Сейчас рассказывают, что два левоногих не могут играть в центре обороны. Всегда играли на этой позиции два правоногих и два левоногих. Это нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Ноздрина.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Его соглашение с клубом действует до мая 2024-го. 5 февраля агент 30-летнего футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт защитника с красно-белыми не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.