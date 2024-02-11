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11 февраля, 17:21

Ноздрин: «Джикия соответствует «Спартаку». Абаскаль стал его поддушивать»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин ответил на вопрос, соответствует ли защитник Георгий Джикия уровню красно-белых.

«Честно говоря, да. Он играл, боец. Здесь чисто психологический момент — не сошлись взглядами с главным тренером. Они почти ровесники. Тот стал немного Джикию поддушивать, а он стал относиться немного спустя рукава. Когда тебя не ставят, это немного надламывает. Я одно не могу понять. Сейчас рассказывают, что два левоногих не могут играть в центре обороны. Всегда играли на этой позиции два правоногих и два левоногих. Это нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Ноздрина.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Его соглашение с клубом действует до мая 2024-го. 5 февраля агент 30-летнего футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт защитника с красно-белыми не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Виктор Ноздрин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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