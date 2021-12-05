Новый вратарь «Спартака» Свинов: «Мой образец — Эдерсон. Для меня это лучший вратарь в мире»
Новичок «Спартака», вратарь Илья Свинов рассказал, что считает вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона своим ориентиром.
«Какие у меня самые сильные стороны? Не знаю, как ответить на этот вопрос, пусть тренерский штаб решает, какие у меня сильные стороны. Мой образец — Эдерсон. Для меня это, наверное, лучший вратарь в мире», — сказал в интервью пресс-службе красно-белых Свинов.
Вчера, 4 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с 21-летним россиянином. Соглашение вступит в силу с 1 января 2022 года, оно рассчитано до конца мая 2025 года с опцией продления еще на один год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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