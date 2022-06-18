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«Кто мы? Мясо!» Новый тренер «Спартака» Абаскаль на русском языке вспомнил легендарную фразу

Новый испанский тренер «Спартака» Абаскаль на русском языке обратился к болельщикам
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»

Новый тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в социальных сетях поделился эмоциями от первых дней работы в клубе.

«Горд и взволнован тем, что мне представился такой шанс поработать со «Спартаком» — самым популярным клубом в России.

Хочу поблагодарить президента, спортивного директора и всех членов совета директоров за веру в меня.

Настало время поработать», — написал испанец в Twitter.

А затем он добавил подпись на русском языке, процитировав популярную кричалку болельщиков красно-белых: «Кто мы? Мясо!»

О назначении 33-летнего испанца на должность официально было объявлено 10 июня. На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
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Динамо – Сочи
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
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Матео Кассьерра

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Краснодар

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