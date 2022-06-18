«Кто мы? Мясо!» Новый тренер «Спартака» Абаскаль на русском языке вспомнил легендарную фразу

Новый испанский тренер «Спартака» Абаскаль на русском языке обратился к болельщикам

Новый тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в социальных сетях поделился эмоциями от первых дней работы в клубе.

«Горд и взволнован тем, что мне представился такой шанс поработать со «Спартаком» — самым популярным клубом в России.

Хочу поблагодарить президента, спортивного директора и всех членов совета директоров за веру в меня.

Настало время поработать», — написал испанец в Twitter.

А затем он добавил подпись на русском языке, процитировав популярную кричалку болельщиков красно-белых: «Кто мы? Мясо!»

О назначении 33-летнего испанца на должность официально было объявлено 10 июня. На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли.