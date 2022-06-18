Медведев выступил против расширения РПЛ в сезоне-2023/24

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что руководство футбольного клуба выступает против увеличения числа команд в Тинькофф РПЛ с сезона-2023/24.

«Не буду скрывать, что мы были против безусловного расширения и в этом сезоне, и через сезон. Пока мы свое мнение не изменили. Для того, чтобы оно изменилось, необходимо четко представлять, какой стандарт участия в РПЛ будет применяться. Конечно, было бы здорово расширять географию, но расширять ее нужно на высоком уровне. И спортивном, и инфраструктурном», — цитирует ТАСС Медведева.

Ранее, 24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение сохранить действующий формат РПЛ в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов. Однако пресс-служба РПЛ сообщила, что «Урал» выступил с предложением расширить число участников лиги в сезоне-2023/24. Вопрос о расширении лиги будет рассмотрен 20 июня на общем собрании клубов в заочной форме.