Станислав Сухина продлил контракт с «Факелом» до конца следующего сезона

Начальник команды «Факел» Станислав Сухина ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о своем будущем.

«Это рабочий момент. Контракт продлили. Действует контракт до конца следующего сезона. На ближайший сезон я в «Факеле», в РПЛ», — сказал Сухина «СЭ».

В январе 2022 года «Факел» сообщил о подписании контракта с бывшим арбитром на должность начальника команды. Контракт с Сухиной был рассчитан до конца сезона-2021/22.

«Факел» сыграет в РПЛ в сезоне-2022/2023.