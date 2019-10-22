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Новый конь в ЦСКА. Армейцы представили маскота

11:02
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ЦСКА на своем канале в Youtube опубликовал видео о первом дне нового маскота в клубе.

На видео показано «подписание контракта» и представление талисмана, который после этого побывал в раздевалке команды и пообщался с игроками. Конь также посетил тренажерный зал и принял участие в тренировке.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=doTn4SYUMkw

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