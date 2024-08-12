Новым исполнительным директором «Ростова» назначен Александр Бондаренко

Александр Бондаренко стал новым исполнительным директором «Ростова», сообщает пресс-служба команды.

На этом посту он сменил Артема Купрова, который был исполнительным директором клуба с ноября 2022 года.

«Желаем успешной и плодотворной работы», — говорится в заявлении.

Ранее Бондаренко занимал должность заместителя генерального директора «Ростова». На этом посту он проработал более 4 лет.

«Ростов» набрал 5 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.