Новым исполнительным директором «Ростова» назначен Александр Бондаренко
Александр Бондаренко стал новым исполнительным директором «Ростова», сообщает пресс-служба команды.
На этом посту он сменил Артема Купрова, который был исполнительным директором клуба с ноября 2022 года.
«Желаем успешной и плодотворной работы», — говорится в заявлении.
Ранее Бондаренко занимал должность заместителя генерального директора «Ростова». На этом посту он проработал более 4 лет.
«Ростов» набрал 5 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Telegram-канал ФК Ростов
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