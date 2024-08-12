Ташуев: «Буду обсуждать предложения по работе хоть с «Факелом», хоть с любым из «Манчестеров»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении в воронежский клуб.

Ранее «Факел» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко.

«Я нигде не говорил, что готов вернуться. Любой тренер без команды, обсуждает любое предложение по работе. С любой командой буду обсуждать предложения по работе, хоть с «Факелом», хоть с любым из «Манчестеров», — сказал Ташуев «СЭ».

65-летний Ташуев уже возглавлял воронежский клуб с сентября 2023 по апрель 2024 года. После 4 туров текущего сезона воронежцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко.

Константин Передерий