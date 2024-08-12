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Сегодня, 17:56

Ташуев: «Буду обсуждать предложения по работе хоть с «Факелом», хоть с любым из «Манчестеров»

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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении в воронежский клуб.

Ранее «Факел» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко.

«Я нигде не говорил, что готов вернуться. Любой тренер без команды, обсуждает любое предложение по работе. С любой командой буду обсуждать предложения по работе, хоть с «Факелом», хоть с любым из «Манчестеров», — сказал Ташуев «СЭ».

65-летний Ташуев уже возглавлял воронежский клуб с сентября 2023 по апрель 2024 года. После 4 туров текущего сезона воронежцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко.

Константин Передерий

ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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1
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
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 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
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 - : -
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