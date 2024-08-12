Глебов доволен своим голом в ворота «Рубина»
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на свой гол в ворота «Рубина» в матче 4-го тура РПЛ (1:1).
«Мой гол? Получил хорошую скидку от Рони, получилось забить. Как мне новое прозвище? Да нормально. Я не против, если болельщики будут называть меня Глебака», — цитирует Глебова «РБ Спорт».
«Ростов» набрал 5 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет дома против «Оренбурга».
Источник: РБ Спорт
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|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
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|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
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|4
|2
|0
|2
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|6
|
7
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|1
|3
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|6
|
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|1
|2
|1
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|5
|
9
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|4
|1
|2
|1
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|
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|1
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|
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|1
|1
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|
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|1
|1
|2
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|4
|
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|1
|0
|3
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|3
|
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|4
|0
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|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
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|2
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|2
|
16
|Факел
|4
|0
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|3
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|1
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
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|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
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|1
|0
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