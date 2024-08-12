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Глебов доволен своим голом в ворота «Рубина»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на свой гол в ворота «Рубина» в матче 4-го тура РПЛ (1:1).

«Мой гол? Получил хорошую скидку от Рони, получилось забить. Как мне новое прозвище? Да нормально. Я не против, если болельщики будут называть меня Глебака», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 5 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет дома против «Оренбурга».

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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