Глебов доволен своим голом в ворота «Рубина»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на свой гол в ворота «Рубина» в матче 4-го тура РПЛ (1:1).

«Мой гол? Получил хорошую скидку от Рони, получилось забить. Как мне новое прозвище? Да нормально. Я не против, если болельщики будут называть меня Глебака», — цитирует Глебова «РБ Спорт».