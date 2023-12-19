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Сегодня, 15:32

Осинькин признался, что заедает стресс

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о проблемах с лишним весом.

«Не курю и не пью, но, к сожалению, люблю покушать. Вот этот момент не контролирую. Это моя слабость, наверное. Диеты с переменным успехом — то я их, то они меня. Вот сейчас они меня. Слишком сложный был отрезок времени. Немножечко я стал больше, чем раньше.

Некогда и бороться. Обычно я с этим борюсь в межсезонье. Нормально сразу могу похудеть. Самый большой момент с похудением был, когда была пауза в ковид. Я прямо очень сильно похудел — сбросил 8-10 кг. У каждого свое слабое место. Наверное, вот здесь мое. Уверен, что я мог бы похудеть, но для этого нужна большая пауза в работе, а мне этого не хочется. Заедаю стресс? Да-да, именно так», — сказал Ташуев в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

58-летний специалист возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. После 18 туров самарцы с 29 очками занимают шестое место в РПЛ.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Зенит

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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

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