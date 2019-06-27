Новосельцев и Заболотный могут перейти в "Сочи", Полоз выберет "Ростов"

Как стало известно "СЭ", футболисты "Зенита" Иван Новосельцев и Антон Заболотный могут покинуть петербургский клуб.

27-летний защитник и 28-летний форвард интересны новичку премьер-лиги "Сочи", который может взять игроков в аренду.

Другой нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз не готов уходить в сочинский клуб. 27-летний футболист намерен продолжить выступления за "Ростов".

В сезоне 2018/19 Полоз выступал на правах аренды за "Рубин". На его счету 30 матчей, 5 голов и 1 передача. Новосельцев отыграл первый круг в "Анжи", второй – в "Ростове". Защитник провел 24 матча и забил 1 гол.

Заболотный весь сезон провел в "Зените", отыграв 30 матчей во всех турнирах. Форвард забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

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