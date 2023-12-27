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Сегодня, 05:58

Деменко: «Попадание в тройку — хороший результат для «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от игры московского клуба во второй части сезона.

— В связи с тем, что в «Спартаке» проявился новый спортивный директор, однозначно клуб кого-то купит, — приводит слова Деменко «РБ Спорт». — Нужно усилить 2-3 позиции. Если клуб приглашает спортивного директора, значит, идет разговор о кандидатах на пост главного тренера. Сейчас посмотрят, что произойдет после зимнего перерыва. Если у Гильермо не будет получаться, клуб разорвет контракт с испанцем.

— Какое место займет «Спартак» по итогам сезона?

— У «Спартака» еще есть возможность бороться за золотые медали, но все зависит от того, как красно-белые начнут вторую часть сезона. Попадание в тройку — это хороший результат для «Спартака». Понятно, что борьба за титул будет между «Зенитом» и «Краснодаром», но «Спартак» еще поборется.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-popadanie-v-trojku-e-to-horoshij-rezul-tat-dlya-spartaka/
Максим Деменко
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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 - : -
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Пари НН – Факел
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Краснодар

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Спартак

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И К Ж
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