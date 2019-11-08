РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Новиков утвержден на посту главного тренера «Динамо»

19:08
Теги:

«Динамо» и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона-2019/20. Специалист вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды, сообщает официальный сайт клуба.

38-летний Новиков возглавил «Динамо» в октябре после увольнения Дмитрия Хохлова. Новиков — воспитанник клубной Академии и сын Александра Новикова, рекордсмена «Динамо» по количеству проведенных матчей (395).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14833

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир