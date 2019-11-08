Новиков утвержден на посту главного тренера «Динамо»

«Динамо» и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона-2019/20. Специалист вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды, сообщает официальный сайт клуба.

38-летний Новиков возглавил «Динамо» в октябре после увольнения Дмитрия Хохлова. Новиков — воспитанник клубной Академии и сын Александра Новикова, рекордсмена «Динамо» по количеству проведенных матчей (395).

? Футбольный клуб «Динамо-Москва» и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона-2019/20, согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды#ДинамоМосква #твоякоманДа #ТрансферыДинамо pic.twitter.com/olQ2Lklfli — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) November 8, 2019

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