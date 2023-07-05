Новиков считает новый сезон РПЛ определяющим для игроков «Динамо» Тюкавина и Захаряна

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков, ныне возглавляющий нижнекамский «Нефтехимик», поделился мнением о футболистах московской команды Константине Тюкавине и Арсене Захаряне.

«Перспективы Тюкавина и Захаряна? Безусловно, второй год для молодого футболиста проходит тяжелее, чем первый, — цитирует Новикова ТАСС. — Но я думаю, что таким определяющим будет следующий сезон, в котором будет видно, насколько ребята прибавляют или, наоборот, стоят на месте. Я думаю, что на этот вопрос мы ответим по окончании следующего сезона».

21-летний Тюкавин в прошлом сезоне провел за «Динамо» 38 матчей во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 7 результативных передач. 20-летний Захарян сыграл за бело-голубых 37 игр в сезоне-2022/23, забив 5 мячей и отдав 10 результативных передач.