Новиков считает новый сезон РПЛ определяющим для игроков «Динамо» Тюкавина и Захаряна
Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков, ныне возглавляющий нижнекамский «Нефтехимик», поделился мнением о футболистах московской команды Константине Тюкавине и Арсене Захаряне.
«Перспективы Тюкавина и Захаряна? Безусловно, второй год для молодого футболиста проходит тяжелее, чем первый, — цитирует Новикова ТАСС. — Но я думаю, что таким определяющим будет следующий сезон, в котором будет видно, насколько ребята прибавляют или, наоборот, стоят на месте. Я думаю, что на этот вопрос мы ответим по окончании следующего сезона».
21-летний Тюкавин в прошлом сезоне провел за «Динамо» 38 матчей во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 7 результативных передач. 20-летний Захарян сыграл за бело-голубых 37 игр в сезоне-2022/23, забив 5 мячей и отдав 10 результативных передач.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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