Источник: «Химки» рассчитывают подписать вратаря и нападающего из РПЛ

«Химки» ведут переговоры с вратарем и нападающим о заключении контракта.

Как сообщает Metaratings.ru, оба потенциальных новичка подмосковного клуба выступают в РПЛ. В «Химках» рассчитывают, что сумеют с ними договориться и подписать контракты. Эти новые игроки должны заменить ушедших Александра Долгова и Виталия Гудиева.

В сезоне РПЛ-2022/23 «Химки» заняли 15-е место в турнирной таблице и вылетели в первую лигу, где и проведут следующий сезон.