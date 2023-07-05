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Источник: «Химки» рассчитывают подписать вратаря и нападающего из РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Химки» ведут переговоры с вратарем и нападающим о заключении контракта.

Как сообщает Metaratings.ru, оба потенциальных новичка подмосковного клуба выступают в РПЛ. В «Химках» рассчитывают, что сумеют с ними договориться и подписать контракты. Эти новые игроки должны заменить ушедших Александра Долгова и Виталия Гудиева.

В сезоне РПЛ-2022/23 «Химки» заняли 15-е место в турнирной таблице и вылетели в первую лигу, где и проведут следующий сезон.

Источник: Metaratings
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
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