Новиков показал фото из раздевалки «Динамо» после победы над «Уралом»
10 августа 2020, 19:51
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков опубликовал фото из раздевалки команды после победы над «Уралом» (2:0) в матче первого тура РПЛ.
«Всех с первой победой в новом сезоне!», — написал Новиков в Instagram.
«Динамо» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 14-я строчка и 0 баллов.
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