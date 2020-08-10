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Новиков показал фото из раздевалки «Динамо» после победы над «Уралом»

10 августа 2020, 19:51
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков опубликовал фото из раздевалки команды после победы над «Уралом» (2:0) в матче первого тура РПЛ.

«Всех с первой победой в новом сезоне!», — написал Новиков в Instagram.

«Динамо» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 14-я строчка и 0 баллов.

Урал — Динамо

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