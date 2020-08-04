Новиков анонсировал пополнение в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков сказал, что в ближайшее время команду должны пополнить несколько игроков.

«У нас есть игроки, которых мы хотим видеть, — сказал Новиков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — С ними ведутся переговоры. С кем-то мы заключим контракт уже завтра (позднее тренер уточнил что речь о Данииле Фомине, программа записывлась до официального оформления трансфера — Прим. «СЭ»), с кем-то — в ближайшие два-три дня. Мы усиливаемся уже к первому туру. Плюс у нас есть своя обойма тех ребят, которые готовы заменить ушедших, которые рвутся в бой и, на мой взгляд, не уступают в классе, как игроки».

В матче первого тура Тинькофф РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Уралом». Игра состоится 10 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.